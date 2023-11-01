AK Parti yerel seçim için vites yükseltiyor

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Kongre sürecini 'değişim' ile tamamlayan AK Parti cuma, cumartesi ve pazar günü Kızılcahamam'da il başkanları ile kampa girecek. Toplantının ana gündemi yerel seçim hazırlıkları olacak.

Teşkilat İşleri Başkanlığınca hem il il, hem de ülke genelinde nasıl bir çalışma yapılacağı masaya yatırılacak. 81 ilin problemleri ve beklentileri görüşülecek. Şehirlerden gelen raporlar Genel Merkez tarafından detaylı bir şekilde incelenecek, seçim beyannameleri bu minvalde şekillenecek.

İl başkanlarına Cumhur İttifakı'nın prensipleri anlatılacak ve ittifakın ruhuna uygun hareket etmeleri istenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması planlanan toplantıda, daha çok teknik çalışmalar üzerine yoğunlaşılacak.

Sonuçlar, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile paylaşılacak. Öte yandan, belediye başkan adayı olmak isteyen il başkanları üzerine de değerlendirme yapılacak. Aday olmak isteyen il başkanlarının genel merkezle istişare sonrası istifa etmeleri istenecek.