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İnek kesime, para borsaya: Maliyetten ve ithalattan bunalan besici havlu attı

Çiftçiler girdi maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle ellerindeki hayvanları satarak sektörden çıkıyor. Parayı ise daha kolay kazanma yöntemi olduğu düşünülen borsa ya da bankaya yatırıyor. Türkiye'de üretici ve hayvan sayısı hızla düşüyor. ESK da canlı ya da karkas et ithalatı yaparak fiyatları düşürmeye çalışıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 08:22, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 08:00
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İnek kesime, para borsaya: Maliyetten ve ithalattan bunalan besici havlu attı

Tarım ve gıda sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alarm veriyor. İklim değişikliği, artan nüfus ve genişleyen şehir merkezleri tarım alanları üzerindeki baskıyı artırıyor. Su kaynaklarının azalması, plansız tarım ve doğal afetler tarım arazilerini olumsuz etkiliyor. Türkiye'deki enflasyonist ortam ve girdi maliyetlerindeki yükselişe bir de fırsatçılar eklenince, çiftçi üretimden vazgeçiyor. Kırsal nüfusun azalması ve sisteme kayıtlı çiftçi sayısındaki düşüş gün geçtikçe artıyor. Özellikle girdi maliyetlerinin artışı tarımsal üretimin karlılığını giderek düşürüyor.

TÜİK verilerine göre istihdamın sektörel dağılımında tarım yüzde 17,2'lik paya sahipken bu oran 2022 yılında yüzde 15,8'e gerilediği görülüyor. Bu da gıda fiyatlarına yansıyor. Özellikle süt sektöründe yaşanan üretim sıkıntısı et fiyatlarını da etkiliyor. Sütten kazanamayan üretici hayvanlarını kesime yolluyor. Ayrıca üretim maliyetleri giderleri karımadığı için üreticiler alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Son yıllarda çiftçilerin en çok yöneldiği yatırım aracı ise borsa. Birçok üreticinin hayvanlarını satarak elde ettiği geliri, borsa ya da bankaya koyduğu belirtiliyor.

ESKİ KAZANÇLAR YOK

Hayvancılık sektöründe Türkiye'deki üreticilere danışmanlık desteği veren ve bu alanda artık bir otorite haline gelen Eşref Şekerli, yaptığı açıklamada "Ülkemizdeki hayvan sayısında her geçen gün düşüş yaşanıyor. Hükümetin verdiği teşvik, destek ve hibelere rağmen sektörde eski kazanç yok. Geçen yıldan bu yana ciddi zarar yazan üretici faize ya da borsaya yöneliyor. Ayrıca Et ve Süt Kurumunun (ESK) ucuz fiyata karkas ithal etmesi üretici üzerinde bir baskı oluşturuyor. Enflasyonu düşürmek adına hükümetin aldığı tedbirler de bu kaçışlara bir etken. Üretici uğraş, zaman ve maliyet hesabı yapmak istemediği için parasını farklı şekilde değerlendirmek istiyor" dedi.

İTHALAT TEK ÇÖZÜM DEĞİL

ESK'nın yaptığı karkas et ithalatının geçici bir çözüm olduğunu dile getiren Şekerli "Ucuz karkas et ithalatı piyasada fiyatların düşmesine neden olmuyor. Kasap ve marketler fiyatları aşağıya çekmiyor. Zaten belli bir kesim kırmızı et tüketebiliyor. Bu nedenle alıcısı belli. Ancak besilik dana ithalatı orta vadede çözüm olabilir. ESK 700 bin besilik düve ithalatı yaptı. Bu hayvanların beslenip büyütülmesi ve kesime hazır hale gelmesi biraz zaman alacak. Neticede et fiyatlarının düşmesi için 5 yıllık bir plan ortaya koymak gerekiyor. Bugünden yarına olacak bir iş değil. Planlı üretim şart. İçeride hayvancılığın sürekli halde desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

KAAN ZENGİNLİ

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