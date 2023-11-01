Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek
Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek
'Şahane' ve 'efsane' indirim kampanyalarına dikkat!
'Şahane' ve 'efsane' indirim kampanyalarına dikkat!
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı
Dolarda yeni zirve 28,32 TL
Dolarda yeni zirve 28,32 TL
Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?
Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?
İnternet ilanlarında yeni dönem başladı
İnternet ilanlarında yeni dönem başladı
Yüksek faiz geri adım attırmadı: Kredi kartı borcu yüzde 180 arttı
Yüksek faiz geri adım attırmadı: Kredi kartı borcu yüzde 180 arttı
Okullarda yeni tehlike: Akran zorbalığı itiraf sayfalarında yapılıyor
Okullarda yeni tehlike: Akran zorbalığı itiraf sayfalarında yapılıyor
Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginledi
Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginledi
Bakan Şimşek'ten yurtdışı gezisi açıklaması: Kimseden para talep etmedim
Bakan Şimşek'ten yurtdışı gezisi açıklaması: Kimseden para talep etmedim
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi
Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu
Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu
Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı
Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı
Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz
Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz
Yeni kredi ve burs miktarları belli oldu
Yeni kredi ve burs miktarları belli oldu
'Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı'
'Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı'
Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Mülteci kampında İsrail katliamı: En az 150 kişi hayatını kaybetti
Mülteci kampında İsrail katliamı: En az 150 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı gözaltına alınan öğretmenle ilgili konuştu: Tedbir almak lazım
Milli Eğitim Bakanı gözaltına alınan öğretmenle ilgili konuştu: Tedbir almak lazım
MEB özel okulların boş kontenjanları için çalışma yürütüyor
MEB özel okulların boş kontenjanları için çalışma yürütüyor
'Okul müdürü bilgisayarları satıp bahis oynadı' iddiasına inceleme
'Okul müdürü bilgisayarları satıp bahis oynadı' iddiasına inceleme
Törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmene adli kontrol
Törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmene adli kontrol
'Erdoğan, Şimşek'i uyardı' iddiasına yalanlama
'Erdoğan, Şimşek'i uyardı' iddiasına yalanlama
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okullarda yeni tehlike: Akran zorbalığı itiraf sayfalarında yapılıyor

Akran zorbalığı sosyal medyaya da indi. Öğrenciler okulları adına açtıkları itiraf sayfalarında arkadaşları hakkında gizli bilgileri paylaşıyor. İnternet ortamında ilkokuldan liseye kadar binlerce okulun itiraf sayfası var

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 08:38, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 08:39
Yazdır
Okullarda yeni tehlike: Akran zorbalığı itiraf sayfalarında yapılıyor

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; eğitimin en önemli sorunlarından biri olan akran zorbalığı sosyal medya üzerinden de yapılıyor. Öğrenciler sosyal medya siteleri üzerinden okulları adına "'itiraf sayfaları'' açıyor. Bazı sayfalarda daha masum ve zararsız paylaşımlar yapılsa da çoğunda öğrenciler birbirleri hakkında yalan yanlış bilgiler paylaşıyor, özel hayatlar ifşa ediliyor. Hatta bazılarında gizlice çekilmiş fotoğraflar bile yayınlanıyor. Bu sayfalarda yayınlanan dedikodular nedeniyle binlerce öğrenci zorbalığa uğruyor.

ANONİM HESAP AÇILIYOR

Altınbaş Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çakıroğlu, yaptığı konuşmada son zamanlarda yaşanan siber zorbalık vakalarıyla çok sık karşılaştıklarına dikkat çekti. Çakıroğlu, son dönemde gençler arasında yeni yeni ortaya çıkan itiraf sayfalarının da bir siber zorbalık türü olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Bu itiraf sayfalarıyla anonim bir hesaptan, hedef alınan çocuğun sınıftaki diğer arkadaşları ile ilişkili her türlü paylaşımı, sırları, özel bilgilerinin paylaşıldığı bir ortam yaratıldığını söyledi. Buralarda hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da utandırmaya yönelik içeriklerin paylaşıldığını anlatan Çakıroğlu "Örneğin sosyal medyada bir kişi hakkında yalanlar yaymak ya da utandırıcı fotoğraflar yayınlamak, mesajlaşma platformlarından incitici mesajlar ya da tehditler yollamak, başka birinin kimliğiyle başkalarına kötü mesajlar göndermek en yaygını" diyerek aileleri ve okulları daha dikkatli olmaya davet etti.

AİLELER NE YAPMALI

İtıraf sayfalarında çocukları paylaşılan aileler, ne yapacaklarını bilmiyor. Öncelikle okul yönetimiyle iletişime geçilmeli. Paylaşan kişiler belirlenerek paylaşımların silinmesi konusunda destek alınmalı. Ancak bu mümkün değilse aile hukuki yollara başvurabilirler. Çakıroğlu ''Sınır ve güvenlik sorunları oluşmaya başlıyor. Karşıda kim var, nelere ulaşabilir gibi birçok güvenlik açığı oluşuyor ve bu kontrol edilemez bir durum. Yaş küçüldükçe daha da tehlikeli bir hal alıyor. Kontrolsüz fotoğraf ve video içeriği paylaşımları çocukların ve gençlerin hayat boyu başlarına bela olma riski taşıyor. Zira bir içeriğin, internete düştüğü andan itibaren artık geri döndürülemediğini biliyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber