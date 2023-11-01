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İnternet ilanlarında yeni dönem başladı

İnternet ilanları için kimlik doğrulaması bugünden itibaren zorunlu hale geliyor. Mülk sahibi ilan verirken kimlik doğrulaması yapacak. Aykırı ilanlar için ceza verilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 08:55, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 09:11
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Ticaret Bakanlığı, internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlenmesi üzerine bazı kararlar almıştı.

Resmi Gazete'nin 31 Ağustos 2023 tarihli sayısında yayımlanan düzenlemelerle taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmış, 2 aylık da geçiş süreci tanınmıştı.

Bu değişikliklerle ilan sitelerinde açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlandı.

Buna göre, kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmeyen taşınmaz veya taşıtın ilana konulması bugünden itibaren yasaklanacak.

Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecek.

İlan sitelerine yükümlülük

Düzenlemeyle ilan sitelerine de üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce ikinci el taşıtın veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirildi.

Böylece, tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve ilan sitelerinde yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemeler uyarınca, mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Süre uzatılmayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilgili yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, emlak ve oto satışlarında sahte isimlerle, sahte hesaplarla fiyatları yükseltmek için yapılan manipülatif çabalara ağır cezalar olduğunu söylemişti.

Bunları yayınlayan ilan sitelerinin bu cezadan sorumlu olacağını vurgulayan Bolat, "Buna göre programlar hazırlamaları gerekiyor. Elemanlarını hazırlamaları gerekiyor. Bu yönetmelik kesinlikle uzatılmayacak 1 Kasım'da yürürlükte olacak." demişti.

Cezalar enflasyon üzerinde artacak, kapatma cezası da gelecek

Bolat, torba yasa çalışmasına atıfta bulunarak, şunları söylemişti:

"Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık, cezaları artırıyoruz. Zaten enflasyon oranı da belli, onun üzerinde artırıyoruz ve kapatma cezası da gelecek. Hükümetin kanaati bu yönde. Biz de uygulamacı bir kuruluşuz. Kanunla her sektörün yönetmelikleri var. Bir sürü kanunlar, yönetmelikler var. Ticarette kurallara uygun olarak çalışılması gerekiyor. Bu kural ve yönetmeliklere aykırı davranan otomatikman cezaya uğrayacak. Bunu birkaç kere tekrar ettiği takdirde o zaman geçici kapatma süresi gelecek."

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