İzmir'deki 'Kalkan Operasyonları'nda 309 düzensiz göçmen yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve Göç İdaresi İl Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kapsamında denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yabancıların yoğun bulunduğu yer, metruk bina, park, bahçe ve otellerle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda 1257 personelin katılımıyla yol uygulaması ve denetimlerin gerçekleştirildiğini bildiren Yerlikaya, Basmane bölgesi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen "Kalkan" operasyonlarında yabancı uyrukluların yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıklarının kontrol edildiğini aktardı.

Çeşitli yerlerde konuşlandırılan 5 mobil göç noktasında parmak izi sorgulamaları sonucu 309 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuru" etiketini kullanarak yaptığı paylaşımında, "Milletimizin bilmesini isterim ki tek amacımız, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.