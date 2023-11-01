Ardahan ve Kars'ta soğuk hava kırağı, buzlanma ve sis oluşturdu

Park halindeki araçların camları buz tuttu. Kura Nehri bölgesinde ise sis yoğunlaştı. Sis ve kırağı güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.

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