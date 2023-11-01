EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2023-EUS ve 2023-STS Eczacılık Sınav Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 10:06, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 10:18
15 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ile 2023 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-STS Eczacılık) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 1 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI