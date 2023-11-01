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Brent petrolün varil fiyatı 85,34 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,34 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 10:06, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 10:16
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Dün 88,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 85,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,20 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesinde durağan seyrediyor. Piyasa oyuncuları, Fed'in bugünkü para politikası kararlarını ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları bekliyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler sürüyor.

Bankanın faiz oranlarını yüksek tutmasının ABD'nin ekonomik büyümesini yavaşlatacağı ve ham petrol talebini azaltacağı endişesi ön plana çıkıyor.

Avrupa'ya yönelik açıklanan verilere göre, ekim ayı enflasyonu iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz artırımı yapmasını beklemiyor. İngiltere Merkez Bankası ise perşembe günü toplanacak.

İsrail-Filistin çatışmasının piyasalarda yol açtığı arz endişesinin fiyatlar üzerindeki etkisi sürerken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 25 gündür devam ediyor. Çatışmanın, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu bölgedeki diğer ülkelere sıçraması halinde küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğinden ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 1,3 milyon varil arttığını duyurdu. Piyasa beklentisi stokların 1,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkede petrol talebinin düştüğüne işaret eden veriler fiyatların yükselişini kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 85,40 ile 85,49 dolar aralığının direnç, 85,08 ile 85,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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