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Doğum gününde pasta almak için telefon çaldı

Adana'da 18 yaşına giren genç "pasta" parası olmadığı için doğum gününde arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen kişinin telefonun kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheli genç yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 10:16, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 10:17
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Doğum gününde pasta almak için telefon çaldı

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 24 Ekim doğum günü olan Abdulkadir Y. (18) arkadaşı Ö.Ü. (16) ile parkta oturup doğum günü kutlamak istedi. Paraları olmadığı için pasta alamayan Abdulkadir Y. ve Ö.Ü. telefon çalmaya karar verdi. Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi ara sokaklarında elektrikli bisikleti süren Ö.Ü. elinde cep telefonu olan Özcan A.'nın (22) yanına yanaştı. Yolcu konumdaki Abdulkadir Y. ise telefonu kapkaç yöntemiyle kaçtı. Şüpheliler elektrikli bisikletle kaçarak izlerini kaybettirdi.

Telefonu çalınan Özcan A. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Yaklaşık 400 tane kamera inceleyen polis, şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Şüpheliler evlerinde yakalandı.

Abdülkadir Y. emniyetteki ifadesinde, "Parkta otururken doğum günü için kutlama yapmak istedik. Pasta alacak paramız olmadığı için kapkaç yapmaya karar verdik" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheliler Abdulkadir Y. tutuklanırken Ö.Ü. savcılıktan serbest kaldı.

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