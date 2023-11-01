Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporları görüşülecek.

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