Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 10:19, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 11:32
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporları görüşülecek.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.