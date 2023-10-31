Dilan Polat özelinde sahte fatura nedir, cezası ne kadardır?

Dilan Polat ve Engin Polat özelinde sahte fatura kullanmanın ne demek olduğunu ve sahte fatura düzenlemenin ceza boyutunu konunu uzmanı olan bir isimle, Avukat Çağrı Ünsal'la konuştuk. İşte Ünsal'ın sorularımıza verdiği cevaplar

Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki iddialar.. sahte belge düzenlemek ve kullanmak nedir

Polat ailesi hakkında vergi kaçırma ve suç örgütü kurma iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmalar, kamuoyunu bir süredir meşgul eden konulardan birisini teşkil ediyor.

Basına yansıyan haberlere göre Savcılık tarafından yürütülen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) görev yaptığı olayda çiftin sahip olduğu birtakım şirketler üzerinden vergi kaçırmak maksadıyla sahte belge düzenlendiği ve kullanıldığı iddia edilmekte.

Bu yazımızda sahte belge düzenlemek ve kullanmanın ne anlama geldiği konusunu basit bir dille açıklamaya çalışacağız.

Sahte belge düzenlemek ve kullanmak ne anlama geliyor?

Halk arasındaki yaygın adıyla sahte fatura ticareti, devlete ödenecek verginin sıfıra indirilmesi veya azaltılması için başvurulan temel yöntemlerden birisidir.

Gerçek bir ticari ilişki (alım-satım, hizmet, kiralama vb.) olmamasına rağmen, böyle bir ilişki varmış gibi fatura düzenlenmesi durumunda sahte fatura kavramından söz edilir. Kurulan paravan şirketler, yani aslında hiçbir gerçek ticari faaliyeti olmamasına rağmen tabela şirketi olarak kurulan şirketler üzerinden sahte faturalar düzenlenir ve bu sahte faturalar adeta bir mal gibi satılır. Yani faturanın kendisi, aslında satılan şeydir.

Sahte fatura düzenleme fiilinde bulunan kimseler, bu faturaları satarak gelir elde eder. Yargı kararlarına göre sahte fatura tutarının %2-3'ü kadar bir tutar gelir elde edilir. Yani sahte fatura düzenleyen kimse, fatura satarak gelir elde etmiş olur.

Faturanın düzenlendiği şirket ise sahte fatura kullanıcısı olarak adlandırılır. Sahte fatura kullanıcısı, bir nevi satılan malın bizzat kendisi olan sahte faturanın alıcısı, müşterisidir.

Gerçek bir ticari ilişki yoksa neden sahte fatura kullanılır?

Sahte faturayı kendisine düzenleten şirket, bu fatura tutarını vergi matrahından indirir ve dolayısıyla ya hiç vergi ödememiş ya da ödemesi gerekenden daha az vergi ödemiş olur. Sahte fatura kullanmanın belgesiz mal/hizmet alışlarını belgelendirmek gibi başka amaçları da bulunmakla birlikte, temel amaç vergi kaçırmaktır.

Sahte fatura düzenleme ve kullanmanın cezası nedir?

Sahte fatura düzenlemek ve kullanmak, birbirinden ayrı iki farklı suçlardır. Yani sahte faturayı hem düzenleyen hem de kullanan ayrı ayrı suç işlemiş olur.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesi uyarınca sahte fatura düzenlemenin ve sahte fatura kullanmanın cezası, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası gerektirmektedir. Cezanın alt ve üst sınırları arasında hakimin takdir yetkisi bulunmaktadır. Sahte fatura ticaretinin mali büyüklüğü, kaç takvim yılı boyunca bu suçun işlendiği gibi hususlar, cezanın alt ve üst sınırları arasında belirleyici olmaktadır.

Hapis cezasının yanısıra vergi tarhiyatı bakımından da sahte fatura düzenleme ve sahte fatura kullanmanın sonuçlarıyla karşılaşılır. Nitekim vergi idaresi tarafından sahte fatura düzenleyen tarafa elde ettiği gelir nedeniyle cezalı vergi borcu çıkarılırken, diğer taraftan sahte fatura kullanan tarafa ise kaçırdığı vergi tutarına ilaveten üç kat vergi ziyaı cezası uygulanır.