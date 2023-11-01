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Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son yıllarda Turistik Doğu Ekspresi'nin farklı tatil seçeneği arayan seyahatseverlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirterek, "Bu yıl Turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 10:59, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 11:05
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Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin yerli ve yabancı her yaş grubundan yolculara keyifli, farklı, konforlu ve ekonomik seyahat imkanı sunduğuna dikkati çekti.

Ekspres trenlerinin 2023-2024 sezonunda yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik, konforlu ve güvenli bir taşımacılık hizmeti ile Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi sağlanıyor. Doğu Ekspresi son yıllarda farklı tatil seçeneği arayan seyahatseverlerin, sanat tutkunlarının gözdesi haline geldi. Bu yıl turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı. Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak."

Uraloğlu, Kars'taki Ani Harabeleri'nden Çıldır Gölü'ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklere Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşılabildiğine işaret ederek, "Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da artırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılbaşı ve sömestir dönemleri için ek seferler konuldu

Ayrıca söz konusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını anlatan Uraloğlu, buna göre, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Bazı istasyonlarda gezi amaçlı durulacak

Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı durulacağını belirterek, ekspres trenlerin 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu, her yataklı vagonda 10 kompartıman, her odada ise 2 adet yatak bulunduğunu aktardı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin yataklı oda fiyatlarının dönemsel olarak değiştiğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak. Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15.55, Kars-Ankara kalkış saati 22.20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 164 dakika, Erzurum'da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği'de 180'er dakika, Sivas'ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019'dan bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı."

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