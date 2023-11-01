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Enkazdan çıkarılan 54 yaşındaki kadın üniversiteye başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta medyadan gelen depremlerin etkilediği Hatay'da enkaz altından çıkarılan 54 yaşındaki Zeyhan Külübecioğlu, Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 11:33, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 11:43
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Enkazdan çıkarılan 54 yaşındaki kadın üniversiteye başladı

Halk oyunları eğitmeni Külübecioğlu, annesi Ferize ile yaşadığı Antakya'daki evlerinde 6 Şubat'taki depreme yakalandı. Yıkılan evlerinin enkazı altında kalan Külübecioğlu, depremden 15 saat sonra kardeşlerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı, annelerinin cenazesine ise beşinci gün ulaşıldı.

Depremin ardından birkaç ilde bir süre kaldıktan sonra memleketine dönen Külübecioğlu, üniversite sınavlarına hazırlanmaya karar verdi.

Külübecioğlu, özel yetenek sınavında parkuru 27 saniyede tamamlayarak Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünü kazandı.

Kelimelere sığmayacak şeyler yaşadık

Spor Yöneticiliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Zeyhan Külübecioğlu, AA muhabirine, depremden önce Hatay'da halk oyunları eğitmenliği yaptığını, ekibiyle yarışmalara hazırlandıklarını anlattı. Külübecioğlu, deprem nedeniyle hayallerinin yarıda kaldığını belirtti.

Büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatan Külübecioğlu, şunları dile getirdi:

"İş kafasıyla yattık ertesi sabah uyandığımızda bize göre hayat durmuştu. Zor bir süreçti, zor günlerden geçtik. Kelimelere sığmayacak şeyler yaşadık. Öyle bir felaket ki yer yerinden oynadı. O deprem bizi yerden yere vurdu. İlk önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra devasa bir ağırlığın altında kaldığımı anladım. Sadece başımı oynatabiliyordum. Ağırlıktan kurtulamayacağımı anladığımda tam vazgeçecekken aklıma annem geldi. Kendimi kurtarıp ona yardım gerektiğini düşündüm. Küçük bir boşluk olduğunu gördüm. Çıkamayacağımı anladığımda yapabilecek bir şeyimin kalmadığını anladım. Birlikte yaşadığım annemi kurtaramadık beşinci gün ulaşabildik."

"İyi ki buradayım"

Yıllar öncesinden spor akademisi hayalinin olduğunu belirten Külübecioğlu, "Bu süreçte eğitimi çıkış yolu olarak gördüm. Üniversite sınavına katılmaya karar verdiğimde okuduğumu anlamıyordum. O sorunumu giderdim. Bir buçuk ay sınava hazırlandım. İyi ki buradayım. Her yaşta kazanabilir ancak belli bir yaştan sonra efor gerektirecek bir bölümü kazanmak biraz farklılık yaratıyor." dedi.

Külübecioğlu, depremden sonra yaşantısına uzun vadeli hedefler koymadığına değinerek, "Bu aşamaya kadar başarı odaklıydım, hedefim kazanmaktı. Bundan sonraki hedefim iyi bir dereceyle buradan mezun olmak. Çok uzun vadeli planlar yapmayı sağlıklı bulmuyorum." diye konuştu.

Devlete bağlı öğrenci yurtlarında 30 yaşından büyük öğrencilerin konaklayamadığını, bu nedenle yaştan kaynaklı barınmayla ilgili sorunlar yaşadığını ifade eden Külübecioğlu, bu sorunun çözülmesi için yardım talep etti.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil ise Zeyhan Külübecioğlu'nun azmiyle okumanın yaşı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Külübecioğlu'nu tebrik eden Baydil, "İnsanın fiziksel performansının sınırlarını zorlayan, sportif performans gerektiren Spor Bilimleri Fakültesi gibi bir fakülteyi tercih etmesi cesaretini göstermesinden dolayı ayrıca bir tebriki hak ettiğini düşünüyorum. Kendisine 4 yıl süresince sağlıklı, huzurlu, mutlu bir eğitim öğretim hayatı geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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