AEDAŞ Alanya Bölge Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş Alanya Bölge Müdürü Murat Akın Akkan, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 11:58, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 12:00
Akkan'ın (37) kullandığı 06 CDC 063 plakalı otomobil, Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Akkan'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.