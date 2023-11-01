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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 200 bin konutun inşaatı devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirlerde 200 bin konutun inşasının hızla devam ettiğini belirterek, "Şu anda yaklaşık 50 bin konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz. Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte biten konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 12:14, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 12:15
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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 200 bin konutun inşaatı devam ediyor

Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili çalışmaların sorulması üzerine, "İnşallah önümüzdeki günlerde Meclis'ten büyük bir destek alarak yasalaşacağını düşünüyorum. Yasa yürürlüğe girer girmez İstanbul ve Marmara'nın dönüşümünü bir an evvel hızlandıracağız." yanıtını verdi.

Dönüşüm sürecini hızlandıracak ve kentsel dönüşüme yeni bir soluk katacak Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulduğunu anımsatan Özhaseki, "Çalışmalarımız sürüyor, yönetmeliklerini hazırlayıp yayınlayacağız. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız eliyle de ülke genelindeki dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Bilim insanları 'Deprem öncesindeki hazırlık için yapılan 1 birim harcama, deprem sonrasında 7 misline çıkıyor' diyor. Biz, ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilemekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde evlerin teslimatı ne zaman yapılacak?" sorusuna Özhaseki, şu yanıtı verdi:

"6 Şubat depremlerinden zarar gören şehirlerimizde 200 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Şu anda yaklaşık 50 bin konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz. İnşallah aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte biten konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz. Alt ve üstyapısıyla, yollarıyla yeni şehirler inşa ediliyor. İşlerimiz kolay değil ama Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz."

- "Fahiş fiyat kabul edilemez"

"Afet bölgesindeki inşaat maliyetlerinin artışını nasıl engelleyeceksiniz?" sorusu üzerine Özhaseki, geçen günlerde bölgede faaliyet gösteren beton firmalarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Toplantıda, depremzedelerin mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini, inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladıklarını aktaran Özhaseki, "Gerçek maliyeti 1300 lira civarında olan bir mikap betona, 'nakliye fiyatları arttı, ekipman bulamıyoruz, agrega bulamıyoruz, işçi ve usta bulamıyoruz' gibi bahanelerle 3 bin liraya kadar bedel isteniyor. Biz bunun fahiş fiyat artışı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını ifade ettik. Gerekirse kanuni düzenleme ile bu fırsatçılığın önüne geçeceğimizi belirttik." dedi.

"İlk Evim Arsa" projesinde son durumun sorulduğu Özhaseki, "Şimdi İstanbul'da bir de 'Yarısı Bizden' kampanyası var. Sosyal konut var 250 bin İstanbul'da. Bunların projesinin programını da kasım ayı sonuna kadar bitiririz. 1 milyon 20 bin vatandaş müracaat etmiş. 'Biz evimizi yenileriz, siz bize para verin, bizi destekleyin' diye." yanıtını verdi.

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