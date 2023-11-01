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Valilik binasında mesai öncesi sabah sporu

Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları valilik binası içerisinde sabah sporu yaparak mesaiye başlıyor. Renkli görüntülerin yaşandığı sabah sporu sayesinde çalışanların mesaiye daha zinde başlaması sağlanıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 12:31, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 12:31
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Valilik binasında mesai öncesi sabah sporu

Samsun Valiliği binasının 3. katında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koridorlarında her hafta çarşamba günleri fiziksel aktivite yapılıyor. Birim müdürleri, memurlar ve diğer personeller mesaiye başlamadan önce fiziksel aktiviteye katılıyor. Kimi personelin çalışma kıyafeti ile katıldığı aktivite, yoğun ilgi görüyor. Beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde yapılan ve yaklaşık 15 dakika süren egzersizin amacının ise personelin birbiri ile iletişimini güçlendirmek, spor kültürünü aşılamak, kan dolaşımını hızlandırmak ve esneklik kazandırmak olduğu bildirildi.

"Haftada bir gün işe başlamadan önce 10-15 dakika bu uygulamayı yapıyoruz"

Personele egzersiz yaptıran Beden Eğitimi Öğretmeni Eyüp Sabri Yılmaz, "Bu aktivite, Milli Eğitim Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Biriminin bir projesidir. Milli Eğitim Müdürlüğü tüm birimleri bu uygulamaya katılıyor. Haftada bir gün işe başlamadan önce 10-15 dakika bu uygulamayı yapıyoruz. En önemli amacımız iş yerinde çalışan insanların arasındaki bağları güçlendirmektir. Bu çalışmaya aslında iş yeri reaksiyonu olarak da değerlendirebiliriz. Böylelikle birbirinden haberdar olmayan birçok personel birbiriyle selamlaşmaya, konuşmaya başladı. En önemlisi iş verimini artırıyor. Bunun yanı sıra yapılan spor çalışmaları ile vücudumuzun zinde tutuyoruz. Sağlıklı olarak güne başlama fırsatı buluyoruz. Sporu bir yaşam tarzı, ömür boyu devam eden bir faaliyet olarak Milli Eğitim Müdürlüğü personeline kazandırmaya çalışıyoruz. Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakan İş ve Numan Güvelioğlu ile birlikte bu egzersizi yaptırıyoruz" dedi.

Çok faydalı etkinlik

Aktiviteye katılan memurlar ise "08.00-17.00 saatleri arasında hareketsiz bir mesai geçiriyoruz. Bu nedenle sabah sporunu çok faydalı buluyoruz. Kaslarımız açılıyor. Daha sağlıklı ve zinde kalmamızı sağlıyor" şeklinde konuştular.

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