Baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Menevşe Ö, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arap Ali Ş. (83) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, geri manevra yaptığı sırada Çomar Barajı'nda düştü.

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