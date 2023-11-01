Bakan Fidan: Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız

Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
Bakan Bolat: 2023'te 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlendi
Bakan Bolat: 2023'te 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlendi
Bu ilde 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtılıyor
Bu ilde 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtılıyor
Bakanlıktan Yılmaz Büyükerşen dahil 59 kişiye 'otel' soruşturması
Bakanlıktan Yılmaz Büyükerşen dahil 59 kişiye 'otel' soruşturması
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek
Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek
'Şahane' ve 'efsane' indirim kampanyalarına dikkat!
'Şahane' ve 'efsane' indirim kampanyalarına dikkat!
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı
Dolarda yeni zirve 28,32 TL
Dolarda yeni zirve 28,32 TL
Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?
Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?
İnternet ilanlarında yeni dönem başladı
İnternet ilanlarında yeni dönem başladı
Yüksek faiz geri adım attırmadı: Kredi kartı borcu yüzde 180 arttı
Yüksek faiz geri adım attırmadı: Kredi kartı borcu yüzde 180 arttı
Okullarda yeni tehlike: Akran zorbalığı itiraf sayfalarında yapılıyor
Okullarda yeni tehlike: Akran zorbalığı itiraf sayfalarında yapılıyor
Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginledi
Araba var, alan yok! Ağır cezalar piyasayı 3 ayda dizginledi
Bakan Şimşek'ten yurtdışı gezisi açıklaması: Kimseden para talep etmedim
Bakan Şimşek'ten yurtdışı gezisi açıklaması: Kimseden para talep etmedim
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi
Erdoğan'a 'Yahudi Üstün Cesaret Madalyası' verildi mi? Açıklama geldi
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu
Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu
Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı
Ankara Barosu, LGBT'ye karşı çıkan başkanı görevden aldı
Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz
Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan: Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Biz Türkiye olarak dostlarımızla eş güdüm içerisinde önce ateşkes, sonra kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Varılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 14:08, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 14:48
Yazdır
Bakan Fidan: Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, açıklamasında şunları kaydetti;

Gazze'deki trajedi en önemli gündem maddemizdi. Gazze'de Filistinli kardeşlerimizi en temel haklardan mahrum bırakan yasa dışı kuşatma maalesef devam etmekte. Elektriği ve suyu kesilen, gıda ve ilaç tedariki engellenen Gazzeliler günlerdir ağır bombardıman altındalar. Evleri yerle bir edilen insanlar bütün dünyanın gözü önünde acımasızca ve alenen katledilmekteler. Mülteci kampları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bile maalesef hedef alınmakta. İnsanlar yurtlarından tehcir edilmekte. Gazzeli kardeşlerimize yönelik bu insanlık dışı kuşatmalar uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Bu kıyım ve zulüm karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim cumartesi günü İstanbul'da hep birlikte katıldığımız Büyük Filistin Mitingi Gazzeli mazlumların yanında olduğumuzun en somut göstergelerinden biriydi.

Türkiye olarak kim tarafından ne amaçla yapılırsa yapılsın masum sivilleri hedef alan saldırıları hiçbir suretle tasvip etmediğimizi her zaman her platforma dile getirdik. 7 Ekim'den bu yana batılılar dahil ilgili taraflara yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Her meselede ilkeli ve hakkaniyetli davranmayı esas alıyoruz. Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı standart olamaz. Adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız.

İsrail'in girdiği yanlış yoldan bir an önce dönmesi şiddete son vermesi gerekiyor. İsrail, şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini artık anlamalı. İsrail, Filistinlileri görmezden gelerek daha fazla kan dökerek bir yere varılamayacağını anlamalı. Cumhurbaşkanımızın dün bir kez daha vurguladığı üzere Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. Bazı ülkelerin Gazzedeki kıyıma aleni destek vermesi şiddeti teşvik etmesi kabul edilemez. GazzeI'deki insanlık dramının bölge ülkelerini de etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Bu nedenle bölge içi ve bölge dışı tüm aktörleri kalıcı ve adil barışı teşvik etmeye çağırıyoruz.

Bu bölgenin aktörleri olarak bölge sorunlarımızın çözümünü başkalarına havale etmemeliyiz. Politika geliştirip kapasitemizi ortaya koymayı başarmalıyız. Çözüm odaklı alternatif görüşlerin ele alınabileceği bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Uluslararası Barış Konferansı'nın bu iş için en uygun platform olacağını düşünüyoruz. Biz Türkiye olarak dostlarımızla eş güdüm içerisinde önce ateşkes, sonra kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Varılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız. Tüm bu çabalarımızın amacı 67 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip egemen Filistin devletinin kurulmasıdır. Filistin için de, İsrail için de huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber