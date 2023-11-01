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BM Direktörü: Gazze'de gözlerimizin önünde bir soykırım işleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Gazze'de olanlarla ilgili "Bir kez daha, gözlerimizin önünde bir soykırımın işlendiğine şahit oluyoruz ve çalıştığımız kuruluş (BM) bunu durdurmak için aciz duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 15:15, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 15:17
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BM Direktörü: Gazze'de gözlerimizin önünde bir soykırım işleniyor

Mokhiber, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e hitaben kaleme aldığı mektubunda, Gazze'de yaşananlar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Mektubunda, bunun BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü olarak son mektubu olduğunu aktaran Mokhiber, "Bu mektubu, pek çok meslektaşımız da dahil tüm dünya için çok büyük bir acının yaşandığı bir dönemde kaleme alıyorum. Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın işlendiğine şahit oluyoruz ve çalıştığımız kuruluş (BM) bunu durdurmak için aciz duruyor." ifadelerine yer verdi.

Kendisinin 1990'larda BM İnsan Hakları Danışmanı olduğu dönemde, 1980'lerden bu yana Filistin'deki insan hakları konusunu incelediğini ve bölgede birçok saha çalışması yaptığını belirten Mokhiber, bu konunun kendisi için "kişisel" olduğunu vurguladı.

Soykırım konusunda "Bir kez daha başarısız oluyoruz" uyarısı

Mokhiber, Tutsiler, Bosnalı Müslümanlar, Yezidiler ve Arakanlı Müslümanlara yönelik "soykırımlar" konusunda da çalıştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her bir vakada, savunmasız sivillere yönelik korkunç olaylar durulduğunda, toplu vahşeti önleme, savunmasızları koruma ve suçlulardan hesap sormaya yönelik görevimizi yerine getiremediğimiz acı bir şekilde ortaya çıktı. BM'nin var olduğu dönemde, Filistinlilere yönelik art arda cinayet ve zulüm dalgalarında da bu böyle oldu. Yüksek Komiser, bir kez daha başarısız oluyoruz."

"Tüm bu topraklarda, apartheid hüküm sürüyor"

Mokhiber, "soykırım kavramının sıklıkla siyasal istismara maruz kaldığına" dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"(İsrail'in) Onlarca yıldır devam eden sistematik zulmünün devamında gelen ve etnik milliyetçi yerleşimci sömürge ideolojisinden kaynaklanan, Filistin halkına yönelik toplu katliam, (Filistinlilerin) tamamen Arap olmalarına dayanıyor. Bu, İsrail hükümet ve ordu yetkililerinin, Filistin'e yönelik niyetlerini açıkça belli ettikleri açıklamalarıyla birleşince (katliam konusunda) şüpheye veya tartışmaya yer bırakmıyor."

Mokhiber, Gazze'de sivillere ait evler, okullar, kiliseler, camiler ve sağlık kurumlarının "canice saldırıya uğradığını ve binlerce sivilin katledildiğini" belirtti.

Irk gerekçe gösterilerek işgal altındaki Kudüs dahil Batı Şeria'daki evlerin tamamen gasbedildiğini aktaran Mokhiber, bu evlerin Yahudi yerleşimcilere yeniden tahsis edildiğini ve bu süreçte İsrail askerlerinin de "yerleşimcilerin katliamına eşlik ettiğini" bildirdi.

Mokhiber, "Tüm bu topraklarda (Filistin), apartheid hüküm sürüyor." ifadesini kullandı.

"Bu tipik bir soykırım örneğidir"

Mokhiber, Batı'nın Gazze konusundaki tutumunu da eleştirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, tipik bir soykırım örneğidir. Filistin'deki Avrupalı, etnik milliyetçi, yerleşimci sömürge projesi, Filistin'de yerli Filistin yaşamının son parçalarının hızla yok edilmesine yönelik son aşamasına girdi. Dahası ABD, İngiltere ve Avrupa'nın çoğu bu korkunç taarruzun tamamen suç ortağıdır. Bu hükümetler, Cenevre Sözleşmeleri'ne 'saygıyı tesis etmek' adına anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmekle kalmayıp, taarruzu silahlandırıyor, ekonomik ve istihbarat desteği ve İsrail'in zulümleri için siyasi ve diplomatik kılıf sağlıyor."

Batı medyasına eleştiri

Mektubunda, Batı medyasının, Filistin konusundaki tutumunu da eleştiren Mokhiber, Batılı basın kuruluşlarının "Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'ni" ihlal ettiğini belirtti.

Mokhiber, "Batı basını, soykırıma olanak tanımak için Filistinlileri canavarlaştırıyor, savaş propagandası ve ayrımcılığa, düşmanlığa, şiddete teşvik eden milli, ırkçı ya da dini nefreti savunan yayınlar yapıyor." eleştirisinde bulundu.

ABD merkezli sosyal medya şirketlerinin, insan hakları savunucularının sesini bastırırken İsrail yanlısı propagandanın önünü açtığını belirten Mokhiber, Batı'daki üniversiteler ve çalışanların, insan hakları savunucularının susturulmasında İsrail lobisi ve trollere yardım ettiğini savundu.

Mokhiber, "Bu soykırım döneminde, tıpkı Ruanda'da Milles Collines radyosunda olduğu gibi, bu aktörlerin hepsinden hesap sorulmalı." çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) sistemine de eleştiriler yönelten Mokhiber, "BMGK'nin koruyucu uygulama gücü, ABD'nin inadıyla bir kez daha engellendi. BMGK itirazların saldırısı altında ve insan hakları mekanizmamız da organize bir teşkilatın karalayıcı saldırıları altında." yorumunu yaptı.

Filistin'de barış için BM'ye "10 Nokta" önerisi

Filistin'de barışın sağlanması için BM'nin 10 önemli noktaya odaklanması gerektiğini ifade eden Mokhiber, bunları, net bir vizyon belirleyerek meşru eylemler çerçevesinde adımların atılmasının yanı sıra "insan hakları temelinde oluşturulacak bir devlet yapısıyla apartheid ile mücadele, Filistinlilerin işgal altındaki topraklarına geri dönüşünü sağlama, gerçekler ve adalet temelinde, güvenirliliğini yitiren Batılı güçler dışında adil arabulucular bulma, başta İsrail'in nükleer ve kimyasal silahlardan arındırılarak bölgenin silahsızlandırılması ve dayanışma içinde sivilleri koruma" olarak sıraladı.

Mokhiber, bunu başarmanın yıllar süreceğini ve Batılı güçlerin de buna karşı çıkacağını vurgulayarak, yakın gelecekte taraflar arasında ateşkes sağlanması ve Gazze'nin uzun süredir devam eden kuşatmasının sona erdirilmesi için çalışmaları gerektiğine dikkati çekti.

Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'daki "etnik temizliğe" karşı durmaları gerektiğini kaydeden Mokhiber, "Gazze'deki soykırımın belgelenmesinin" önemini vurguladı.

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