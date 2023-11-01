İndirim kampanyasına dahil olmayan işletmelere çağrı

TPF'den yapılan açıklamada, kuruluşun Türkiye genelindeki 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanı ile faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, "Enflasyonla Topyekün Mücadele" çağrısına destek veren yerel zincir marketlere, üretici, tedarikçi, lojistikçi ve süreci destekleyen tüm kurumlara teşekkür etti.

Gıda perakende sektörünün ürünleri tüketiciye ulaştıran bir aracı olmanın ötesinde, istihdam sağlama, üreticileri destekleme, ekonomik büyümeye katkıda bulunma ve vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırma misyonu üstlendiğini belirten Düzgün, "Yerel zincirler olarak vatandaşlarımızın bütçelerine katkıda bulunmak ve ekonomik istikrara katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Düzgün açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ve bölgemizde yaşanan ekonomik zorluklar, küresel enflasyon tehdidi, bir an önce bitmesini arzu ettiğimiz çatışmalar işlerimizi olumsuz etkiliyor. İçinde bulunduğumuz sürecin üstesinden üreticilerimiz, tedarikçilerimiz, lojistikçilerimizin işbirliğiyle, tek yürek halinde hareket ederek gelebiliriz. Geride bıraktığımız bir ayda fiyat sabitleme çağrımıza destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz."

Düzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Enflasyonla Topyekün Mücadele" çağrısının ardından 400'den fazla firma ve 50 bine yakın şubesiyle destek veren birçok sektörden biri olduklarını belirterek, "Türkiye'deki 81 ildeki yerel zincirler olarak, biz devletimizin, vatandaşımızın her daim yanındayız. Vatandaşlarımızın bütçelerine destek olma amacıyla elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ekonomik baskılar nedeniyle fiyat karşılaştırması yapmak ve daha uygun fiyatlı ürün bulmak için zaman harcayan vatandaşlarımızın market sepetlerini daha erişilebilir fiyatlara doldurabilmeleri için sektörümüzün tüm taraflarından çabalarını esirgememelerini özellikle rica ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz, bu zorlu ekonomik koşulları tek yürek hareket ederek aşacağımıza yürekten inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.