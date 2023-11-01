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Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı

Kartlı ödeme tutarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 807,7 milyar TL oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 16:59, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 17:03
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Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 112,7 milyon, banka kartı sayısı 184,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 84,5 milyon adet oldu. 2022 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18'lik, banka kartı adedinde yüzde 12'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 381,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Eylül ayı verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 807,7 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 657,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 135,8 milyar TL'sinde banka kartları, 14,1 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 128, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 97 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 120 oldu. Mağaza İçi Yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme 227 milyar TL oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1,4 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 789 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 529 milyon adedinde banka kartları, 86,6 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 25 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 28 oldu.

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