Diyarbakır'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde oto galeri sahibi Serdar T. (38), iş yerinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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