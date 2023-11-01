Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 18:14, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,2940
|28,2950
|28,3290
|28,3300
|Avro
|30,0200
|30,0210
|29,9090
|29,9100
|Sterlin
|34,2940
|34,4110
|34,4240
|34,5410
|İsviçre Frangı
|31,1510
|31,3070
|31,1730
|31,3300
|ANKARA
|ABD Doları
|28,2640
|28,3440
|28,2990
|28,3790
|Avro
|29,9800
|30,0600
|29,8690
|29,9490
|Sterlin
|34,2340
|34,4440
|34,3640
|34,5740