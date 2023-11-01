THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama

Türk Hava Yollarının (THY) network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesine çalışıldığı duyuruldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

- "Bir dış müdahale konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgiye sahip değiliz'"

Yaşanan sorundan dolayı saat 22.00'ye kadar tüm İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edilirken, Yahya Üstün yaptığı yeni duyuruda ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Üstün, "Bilgi teknolojileri altyapısında meydana gelen sorunun hızla giderilmesi için farklı noktalardaki merkezlerimizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bir dış müdahale konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgiye sahip değiliz. Gelişmelerden sizleri 21.30'da yeniden bilgilendireceğiz. Seferlerimizle ilgili daha önce ilan ettiğimiz durum devam etmektedir. Bu gecikmelerden dolayı tekrar özür dileriz." bilgisini paylaştı.

- İGA ücretsiz internet hizmeti başlattı

Öte yandan, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havalimanında bekleyen yolcular için ücretsiz internet hizmeti başlatıldığını duyurdu.