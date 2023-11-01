Kılıçdaroğlu, harf devrimi ve saltanatın kaldırılmasının yıl dönümlerini kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, harf devriminin 95'inci, saltanatın kaldırılmasının 101'inci yılını kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 18:59, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 18:45
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imize giden yolda, egemenliğin halka verilmesinin miladı olan saltanatın kaldırılmasının 101. ve Türkçe'mizi korumak için stratejik önemi olan harf devriminin 95. yılını kutluyor, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu kadroyu saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.