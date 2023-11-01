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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kazanarak günü 7.528,57 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 19:13, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 18:46
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,03 ile turizm oldu.

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 400 baz puanın altına geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıklarından kaynaklı oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed'in aralık ve ocak ayındaki adımlarına ilişkin faiz artırım olasılığının ihtimal dahilinde kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı enflasyon raporu, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını vurgulayan analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Öte yandan TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltirken, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncellemişti. Banka, 2025 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 15'e gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç, 7.480 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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