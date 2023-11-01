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Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar:- "OSB'lere ruhsat verilirken meslek lisesi koleji açılması şart koşulabilir. Bu geleceğimiz açısından önemli bir yatırım"- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay:- "Ticaret Bakanlığının bütçesi çok düşük. Bakanlığın merkezi bütçeden daha fazla pay alması gerekir"- İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban:- "AK Parti'nin enflasyonla mücadelede kalıcı çözüm bulması mümkün değil. Enflasyonla mücadelenin kalıcı olabilmesi için iktidarın büyümeyi değil kalkınmayı öncelikli kılması gerekir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 19:02, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 19:22
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Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "OSB'lere ruhsat verilirken meslek lisesi koleji açılması şart koşulabilir. Bu geleceğimiz açısından önemli bir yatırım." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bakanlığın çok önemli görevler üstlendiğini vurgulayarak "Ticaret Bakanlığının bütçesi çok düşük. Bakanlığın, merkezi bütçeden daha fazla pay alması gerekir. Kayıt dışı ekonomiye ayrılan bütçe de yetersiz, bu rakamın da artırılması gerekir. Kurumdaki denetim elemanı sayısının artırılması lazım." diye konuştu.

Akay, ihracatçının düşük faizli veya ödemesiz orta vadeli kredilerle finansa ulaşmasının sağlanması gerektiğini, bunun sağlanması durumunda ekonominin olumlu etkileneceğini kaydetti.

HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Diyarbakır ve Mardin gibi illerin ekonomik açıdan üst sıralarda olduğunu, daha sonra sınır ticaretinin yasaklandığını, bölgenin kalkınmasını sağlayacak tedbirlerin alınmadığını belirterek bilinçli şekilde bölgenin geri bırakıldığını ileri sürdü.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'nin enflasyonla mücadelede kalıcı çözüm bulmasının mümkün olmadığını iddia etti. Gürban, "Enflasyonla mücadelenin kalıcı olabilmesi için iktidarın büyümeyi değil, kalkınmayı öncelikli kılması gerekir. 'Faiz enflasyona neden oluyor.' diyerek fiyat artışıyla mücadeleyi, teolojik yaklaşımlara bağlamak, sürekli vurguladığımız liyakat sorununa işaret etmektedir. Yani faiz enflasyonu ortaya çıkarmaz, tam tersine enflasyon faizin sebebidir. Enflasyonun bir diğer sebebi de gelecek beklentisinin olumsuz yöne kaymasıdır. Eğer firmalar ve bireyler gelecekte tahsilat veya ödeme sıkıntısı çekeceklerini düşünürlerse fiyatların içine risk primini de yerleştirir. Böylece fiyatlar artar ve enflasyon da yükselir. Bunun sorumlusu ekonomi yönetimi ve siyasal iktidardır." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, yerli üreticiyi koruyacak ve destekleyecek finansal modellerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Gümrük idarelerini güçlendirmek ve hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulabilmesi için önemli modernizasyon çalışmalarının yapıldığını kaydeden Aksu, "Gümrüklerde, teknoloji alt yapısının ve personel kapasitesinin de güçlendirildiği biliniyor. Gümrük işlemlerinin dijital ortama taşınması ve bu suretle dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan zaman ve maliyet kayıplarının minimum düzeye indirilmesi için genişleyen hacme bağlı olarak çalışmalar hızlandırılmalı, teknik cihaz ve sistemler tüm sahalarda yaygınlaştırılmalı." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ise "Türkiye ekonomisinde ciddi yapısal problemleri var. Her şeyden önce yurt içi tasarrufları yeterli değil, yani cari işlemler açığı var. Bu sorun uzun yıllardır devam eden çözülemeyen ve ağırlaşan bir problem." dedi.

Türeli, "faiz sebep enflasyon sonuç" tezinin yaşanan ekonomik krizi doğurduğunu, kiraların ve diğer ürün fiyatlarının yükseldiğini, polisiye yöntemlerle bu sorunlarla baş etmenin mümkün olmadığını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da "Çıraklık müessesi sanayimiz için çok büyük bir açıktı. İki yıl öncesine kadar yaklaşık 190 bin civarında çıraklık öğrencisine destek veriliyordu. Şimdi bu sayı bir milyonu aştı. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) açılan meslek lisesi kolejleri çok önemli, nitelikli eğitim veriliyor. Bunların sayısının arttırılması gerekir. OSB'lere ruhsat verilirken meslek lisesi koleji açılması şart koşulabilir. Bu geleceğimiz açısından önemli bir yatırım." diye konuştu.

Kırkpınar "üç harfli marketlerle" mücadele edilmesi gerektiğine inandığını belirterek "Tarladan vatandaşa gıdanın ulaşması noktasında üretim zincirinin sağlıklı şekilde işlemesi için ciddi bir denetimin olması gerekir. Farklı şirketler adı altında aynı firmalar faaliyetlerini sürdürüyor. Anadolu'nun çeşitli köylerine kadar bu marketler açılıyor. Sürücü kursu veya eczanelere uygulanan tedbirler bu market ve alışveriş merkezlerine de uygulanabilir." değerIendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz ise Türkiye'nin konumu itibarıyla tarım ve hayvancılığa çok müsait olduğunu ama üretimde hak ettiği yerde olmadığını söyledi.

Tarımdaki ithalat ve ihracat rakamlarını anımsatan Yılmaz, "Elbette girdi maliyetleri çok yüksek. Ama nüfus hareketleri de tarım ve hayvancılık aleyhine gelişiyor. Köyler boşaldı, tarımla uğraşan insanlarımızın sayısı ve köylerde yaşayan genç nüfus azaldı. Köylerde yaşayan nüfusun yaş ortalaması yükseldi. Vatandaşlarımız tarımsal üretimden vazgeçti. Bu da gıda ithalatına bizi mecbur bıraktı." dedi.

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