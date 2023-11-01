Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 19:35, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 19:36
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ekim'de meydana gelen şiddet olayında hekimi darbeden, polis tarafından gözaltına alınan hasta yakınının çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını belirtti.
Koca, "Adalete güveniyoruz. Saldırganın başkalarına ders olacak bir cezaya çarptırılacağına inancımız tam." ifadesini kullandı.