Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ekim'de meydana gelen şiddet olayında hekimi darbeden, polis tarafından gözaltına alınan hasta yakınının çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını belirtti.

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