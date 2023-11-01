İstanbul'da 5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Bahçelievler'de 5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 20:36, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 20:27
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında çalışan B.R. (42) adlı yabancı uyruklu işçi, dengesini kaybederek aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
B.R'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.