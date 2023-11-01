İstanbul'da 5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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