Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 21:30, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 21:12
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru F.A. ile 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen H.İ.Y'nin adresleri tespit edildi.
Ekipler F.A'yı Eşrefpaşa Mahallesi'nde, H.İ.Y'yi ise Selçuk Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.