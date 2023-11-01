Trabzon'da kamyonet uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Düzköy ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 21:17, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 21:19
Alazlı Mahallesi'nde, Yusuf Koç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile eşi Ayşe Koç yaralandı.
Yaralı çift, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ayşe Koç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.