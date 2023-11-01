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Pakistan'da 5 binden fazla Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Ülke genelinde 3 bini aşkın Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere bekletme merkezlerine alındı- Pakistan'da son 1 ayda 140 binin üzerinde düzensiz göçmen ayrıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 22:28, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 22:48
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Pakistan'da 5 binden fazla Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Pakistan'da 5 binin üzerinde Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkeden gönüllü şekilde ayrılmayan düzensiz göçmenlere karşı geçici hükümet harekete geçti.

Yetkililer, 5 bini aşkın Afgan düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, yaklaşık 3 bininin de bekletme merkezlerine alındığını ve bu kişilerin de sınır dışı edileceğini bildirdi.

Pakistan'dan 1 Ekim'den bu yana 140 binden fazla düzensiz göçmenin çıkış yaptığını ifade eden yetkililer sürecin devam ettiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınır dışı edilen düzensiz göçmenlere atıfta bulunarak Pakistan'ın bu konudaki kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

- Sınır kapılarında yoğunluk oluştu

Hayber Pahtunhva, Belucistan, Pencap ve Sind eyaletlerinde de düzensiz göçmenlere karşı polis harekete geçti.

Basına yansıyan görsellerde, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Çaman ve Torkham sınır kapılarında Afgan düzensiz göçmenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Hükümetin ülke genelinde kurduğu 49 bekletme merkezine getirilen düzensiz göçmenler de yoğunluk oluşturdu.

Pakistanlı yetkililere göre, ülkede 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor. Bunların 600 binden fazlasını, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Pakistan'a gelen Afganlar teşkil ediyor.

Bakan Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmaları gerektiğini bildirmişti.

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