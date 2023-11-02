2 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Plug and Play Expo 2023 programına iştirak edecek.

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü İlkokulu açılış töreni ve depremde hayatını kaybeden öğretmenler anısına fidan dikimine, Kahramanmaraş'ta Beşiktaş Jimnastik Kulübü İlkokulu açılış törenine, Öğretmen Akademileri Açılış Programı'na katılacak.

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