2 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları
2 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yıl Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Saraybosna)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü İlkokulu açılış töreni ve depremde hayatını kaybeden öğretmenler anısına fidan dikimine, Kahramanmaraş'ta Beşiktaş Jimnastik Kulübü İlkokulu açılış törenine, Öğretmen Akademileri Açılış Programı'na katılacak.
(Adıyaman/09.20/10.45/Kahramanmaraş/14.30/İstanbul/19.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Etimesgut İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışına iştirak edecek.
(Ankara/16.30)
3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.
(TBMM/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Plug and Play Expo 2023 programına iştirak edecek.
(İstanbul/12.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Taşkent)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
4- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "AB'nin Genişlemesi" konulu Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya resmi ziyarette bulunacak.
(Berlin)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, 4 maçla tamamlanacak.
2- THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.45)