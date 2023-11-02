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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına, Artvin'de bir alanın riskli alan ilan edilmesi hakkındaki kararın kaldırılmasına, çeşitli üniversitelerde bazı enstitü ve fakültelerin kurulmasına, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatında bazı değişiklikler yapılmasına ve İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kurulmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 07:32, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 07:19
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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Aydın, Kayseri, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Nevşehir'in de aralarında bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazlar, enerji üretimi ve iletim hatları için acele kamulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir başka karara göre, Artvin'in Merkez ilçesindeki Çayağızı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 19 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

- Üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu

Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun Üniversitesinde "Siyasi Bilgiler Fakültesi" ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

Ayrıca, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde "Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü" ve Kafkas Üniversitesinde "Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi" kurulması kararlaştırıldı.

Kafkas Üniversitesinde Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ve Samsun Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin kapatılmasına karar verildi.

Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Enstitüsünün adı "Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü" olarak, Samsun Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi'nin adı da "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatına ilişkin Bakanlar Kurulu kararında değişikliğe gidildi.

- İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi

Cumhurbaşkanı kararına göre, Arnavutköy ilçesinde "Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi" ve "ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi" kuruldu.

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