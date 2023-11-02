Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde müjdesini verdiği teklifin detaylarını paylaştı. Önceki gün toplanan kabine sonrasında 150 bin TL olarak verilecek krediye ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, şöyle konuştu:

DEPREM BÖLGESİ İÇİN PİLOT PROJE

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Top Meclis'te, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek.

2 yılı geri ödemesiz 4 yıl sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak."

İşte kriterler

Bakan Göktaş verilecek krediyle ilgili ayrıntıları paylaştı: "Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak. Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı eğitimlerine katılmış olmak. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek."

RESUL EKREM ŞAHAN