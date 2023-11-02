AYM: Daire başkanları ve dekanlar memur sendikalarına üye olabilir

Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Yerlikaya açıkladı: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
Bakan Yerlikaya açıkladı: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
2024 LGS tarihi belli oldu
2024 LGS tarihi belli oldu
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
Bakan Bolat: 2023'te 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlendi
Bakan Bolat: 2023'te 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlendi
Bu ilde 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtılıyor
Bu ilde 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtılıyor
Bakanlıktan Yılmaz Büyükerşen dahil 59 kişiye 'otel' soruşturması
Bakanlıktan Yılmaz Büyükerşen dahil 59 kişiye 'otel' soruşturması
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM: Daire başkanları ve dekanlar memur sendikalarına üye olabilir

Anayasa Mahkemesi, Daire Başkanları, Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdür ve Yardımcılarının sendika üyeliğini engelleyen hükmü iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 08:30, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 09:29
Yazdır
AYM: Daire başkanları ve dekanlar memur sendikalarına üye olabilir

Anayasa Mahkemesi, 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan 'kurum ve kuruluşların daire başkanları ve bunların yardımcıları' ile 'fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokulların müdürleri ile bunların yardımcıları'nın sendika kurucusu ve üyesi olamayacaklarına ilişkin hükmün iptaline karar verdi.

Eğitim-Bir-Sen'in Iğdır Üniversitesinde daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının üye yapmasına Türk Eğitim Sen itirazda bulunmuş, bu kadrolarda bulunan kamu görevlilerinin sendika üyesi olamayacaklarını iddia etmişti. Yetki tespiti işleminde bu kişilerin sendika üyesi olarak kabulü üzerine Türk Eğitim Sen tarafından Ankara 4. İş Mahkemesine daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin Eğitim-Bir-Sen üyeliklerinin iptaline ilişkin yetki tespitinin iptali istemli dava açılmıştı.

Davanın kabulü ve bölge adliye mahkemesinde de onanması üzerine Eğitim-Bir-Sen, söz konusu kararın örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uluslararası hukuk ve anayasa hükümlerine aykırı olduğu cihetle Yargıtay'a temyiz başvurusu yapmıştı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de 4688 sayılı Kanun'un 15 inci maddesinde bahse konu unvanlar yönünden getirilen yasağın sendika üyesi olma hakkının ihlali teşkil ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla norm denetimi başvurusu yapmıştı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ".4688 sayılı Kanun kapsamında bulunan 'kurum ve kuruluşların daire başkanları ve bunların yardımcıları' ile 'fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokulların müdürleri ile bunların yardımcıları'nın çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının geliştirilmesi gibi bireysel ve ortak menfaatlerinin korunmasına yönelik sendikal faaliyetlerde bulunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, anılan nitelikteki kamu görevlilerinin sendika kurmalarının ve sendikaya üye olmalarının yasaklanması, demokratik toplum düzeni açısından meşru ve ölçülü bir müdahale niteliği taşımamaktadır. İtiraz konusu kanun hükümlerinin Anayasa'nın 13 üncü ve 51 inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. " gerekçesine yer vermişti.

Anayasa Mahkemesi, daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının tek başlarına politika belirleme işlevlerinin bulunmadığı, kamu gücünün kullanımına katılıyor olmanın bir kamu görevlisinin sendika kurmalarının yasaklanmasını kategorik olarak zorunlu kılmadığı, sendika hakkının kullanılamaz kılınmasının demokratik toplumda zorunlu ihtiyacı karşılamadığı gerekçesine yer verdi.

Bu kararla birlikte daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının sendika kurucusu ve üyesi olmaları mümkün hale gelmiş oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber