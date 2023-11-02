PKK'nın Suriye uzantısına yönelik operasyon: 11 zanlı yakalandı

Ekipler, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan şüphelilerin yanı sıra terör örgütü adına Suriye uyruklulara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin bilgi bulunan zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

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