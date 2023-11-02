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PKK'nın Suriye uzantısına yönelik operasyon: 11 zanlı yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 örgüt üyesinin 11'inin yakalandığı bildirildi. Zanlılara, örgüt adına Suriye uyruklu şahıslara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 08:54, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 09:06
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PKK'nın Suriye uzantısına yönelik operasyon: 11 zanlı yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan şüphelilerin yanı sıra terör örgütü adına Suriye uyruklulara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin bilgi bulunan zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.

Kentteki 10 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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