Uluslararası silahlı suç örgütü 'Comanchero' çökertildi

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da düzenlenen 'Kafes' operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi. operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.