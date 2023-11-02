Bakan Yerlikaya açıkladı: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
Bakan Yerlikaya: "MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 09:57, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 09:57
- Bakan Yerlikaya: "MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur."