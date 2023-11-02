Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda şunları kaydetti;

2024 yılı asgari ücretini belirlemek için aralık ayı başında komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir.

Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaklarını ifade eden Işıkhan, sosyal güvenlik mevzuatını yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceklerini, prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerini etkinleştireceklerini söyledi.

Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceklerini de belirtti.