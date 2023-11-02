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Karabük'te Gabonlu öğrencinin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı

Karabük'te Filyos Çayı'nda üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cesedinin bulunmasına ilişkin tutuklanan şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 10:48, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 10:48
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Karabük'te Gabonlu öğrencinin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı

Karabük'e bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki Filyos Çayı'nda Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca bir şüpheli hakkında 5 sayfalık iddianame hazırlandı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu D.A'nın (55) aracında bulunan kanın, Gabon uyruklu öğrenciye ait olduğu, herhangi bir cinsel ya da üçüncü kişilere ait bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

İddianamede, Gabon uyruklu öğrencinin suda boğulduğu ve yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilerek, Ibouanga'nın, D.A'dan kurtulmak için kaçtığı, D.A'nın ısrarla takip ettiği ve gece karanlığında dereye düştüğü ifade edildi.

Şüpheli D.A'nın aracına aldığı Gabon uyruklu öğrenciye cinsel saldırıda bulunmak istediğinin ve araçtan kaçan öğrencinin peşinden gittiğinin anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, D.A'nın Ibouanga'nın ölümüne sebep verdiği, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" ve kendisini savunamayacak durumda olan ve bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla "kasten öldürme" suçlarını işlediğine dair yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi.

D.A'nın, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca iddianamede, adli kontrol şartları ile serbest bırakılan 7 şüpheli hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği aktarıldı.

- Olay

Karabük'e bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta 26 Mart'ta seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A. tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

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