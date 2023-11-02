'Liseli oto tamircileri' yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor

AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
2024 hac kuraları çekildi
2024 hac kuraları çekildi
MEB'den yeni müfredat hazırlığı: Kademeli uygulanacak
MEB'den yeni müfredat hazırlığı: Kademeli uygulanacak
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
2024 LGS tarihi belli oldu
2024 LGS tarihi belli oldu
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

'Liseli oto tamircileri' yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor

Gaziantep Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencileri, tamir ettikleri araçlardan yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 11:50, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 12:57
Yazdır
'Liseli oto tamircileri' yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor

Öğrenciler 2 gün teorik 5 gün uygulamalı olarak çalıştıkları atölyede, günlük ortalama 10 araç tamir ediyor. Usta ve öğretmenlerinin kontrolünde otomobil ve hafif ticari araçları kaportasından mekanik işlemlerine kadar bakım ve onarımını yapan öğrenciler, yılın 10 ayında okulun bütçesine 1,5 milyon liralık katkı sundu.

Okul Müdürü Zabit Yılmaz, AA muhabirine, atölyedeki işlerin yoğun devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin güzel işler çıkardığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz burada çalıştıkları süre içinde asgari ücretin yarısına kadar ücret alıp aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Buranın yıllık 2 milyon lira kazancı oluyor. Öğrenciler işletmemizde mekanik, kaporta, boya, motorlu araçlar alanında her uygulamayı görüp kendilerini geliştiriyorlar."

- "Standartlarımız Türkiye genelindeki servislerle aynı"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Murat Yıldız da öğrencilerin usta ve öğretmenler eşliğinde mesai yaptığını belirtti.

Yıldız, çalışmaların resmi kurum ve özel araçlar olmak üzere ikiye ayrıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Atölyemizde üç dalımız bulunmaktadır. Oto boya, kaporta ve mekanik olarak öğrencilerimizi üçe ayırıyoruz. Yaptıkları çalışmalara istinaden okullarında da teorik olarak bunları görüyorlar. Şu an bizim çalışma standartlarımız Türkiye genelindeki servislerle aynı. Sigorta şirketleriyle çalışıyoruz. Sigorta şirketlerindeki eksper işlemlerinden sonra resmi ve özel araçları yapıyoruz."

Atölyede çalışan öğrencilerden Salih Altın ise burada öğrendikleriyle ileride atölye açmayı planladığını ifade etti.

Mesleği öğrenmeye devam ettiğini aktaran Altın, "Araçlarımız geliyor, bakım yapıyoruz. Ustalar bize yardımcı oluyor. Bakımları biz yapıyoruz. Aileme maddi destek sağlıyorum. Kendi giderlerimi karşılıyorum, güzel bir his." diye konuştu.

Öğrencilerden Efe Yağmur da atölyede bakım ve onarım yaptıklarını kaydetti.

Yağmur, okulda teorik ve uygulamalı eğitim aldıklarını anlatarak, "Motor ve şanzıman işlemleri yapıyoruz. Kaporta ve elektrik bölümü var. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Aileme destek de veriyorum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber