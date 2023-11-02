Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen öğretmene suç duyurusu

Olay, geçtiğimiz günlerde Yeni Kent Mahallesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Köçkar isimli vatandaş, kahvehaneye çay içmeye gitti. Köçkar, kahvehaneye girdiği esnada hemşehrisi olan öğretmen K.D ile karşılaştı. Bu sırada K.D. ile Köçkar arasında Genel Seçime ilişkin konuşma başladı. İddiaya göre K.D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve seçmenlerine küfür etti. İkili arasında çıkan tartışma kahvehanedeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı. Köçkar ise öğretmen K.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Herkes cumhurbaşkanını eleştirebilir ama hiç kimse küfür edemez"

Olay gününü anlatan Köçkar, "Kendisiyle gündem ile ilgili 2-3 dakika konuştuk. Arkamı döndüm ve çıkıyordum. Kahvehanenin içerisinde bağırarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hem oy verenlere, hem de benim şahsıma sinkaflı kelimeler kullandı. Çok kalabalıktı. Araya girdiler ve kavga etmemize engel oldular. Ardından, 'Bu sinkaflı konuşmaların hesabını soracağım' dedim ve çıktım. Devletin memuru devletin başına küfür ediyor. Türkiye vatandaşı herkes Cumhurbaşkanını eleştirebilir ama hiç kimse küfür edemez. Oy veren seçmenle herkes ikna etme çabasına girebilir iktidara ve Cumhurbaşkanına oy vermemesi için ama hiç kimse onlara küfür edemez" dedi.

"Bu nasıl bir öğretmen"

Ali Köçkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim sülalemde Cumhurbaşkanına oy veren yüzlerce insan var. Yarın seçim olsa yine veririm. Bu küfürlerden sonra tayinini alıp, Bursa'ya deyim yerindeyse kaçmak durumunda kaldı. Gitti ama içime sindiremedim. Devletin başına küfür eden, bir devlet memuru olarak hayatına devam etmesi içime sindiremedim. Milletin vergisi ile maaş alacak, milletin anasına avradına küfür edecek ve hala maaş alması benim içime sinmedi, sindiremedim. Bu nasıl bir öğretmen? Öğretmen toplumda örnek kişidir. Konuştuğu zaman ağzından bal damlar. Bunun ağzından pislik damlıyor. Vatandaş olarak geldim suç duyurusunda bulunuyorum. Gerisi yargının işidir, yargı gereğini yapar"