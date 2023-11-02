Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen öğretmene suç duyurusu

Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Vergisiz telefon satışı başladı: Kapsamda yer alan ürünler
Vergisiz telefon satışı başladı: Kapsamda yer alan ürünler
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti
'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecek
'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecek
MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?
MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
2024 hac kuraları çekildi
2024 hac kuraları çekildi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen öğretmene suç duyurusu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vatandaş, kahvehanede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve seçmenine hakaret ettiği iddia edilen öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 13:23, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 14:02
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, geçtiğimiz günlerde Yeni Kent Mahallesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Köçkar isimli vatandaş, kahvehaneye çay içmeye gitti. Köçkar, kahvehaneye girdiği esnada hemşehrisi olan öğretmen K.D ile karşılaştı. Bu sırada K.D. ile Köçkar arasında Genel Seçime ilişkin konuşma başladı. İddiaya göre K.D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve seçmenlerine küfür etti. İkili arasında çıkan tartışma kahvehanedeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı. Köçkar ise öğretmen K.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Herkes cumhurbaşkanını eleştirebilir ama hiç kimse küfür edemez"

Olay gününü anlatan Köçkar, "Kendisiyle gündem ile ilgili 2-3 dakika konuştuk. Arkamı döndüm ve çıkıyordum. Kahvehanenin içerisinde bağırarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hem oy verenlere, hem de benim şahsıma sinkaflı kelimeler kullandı. Çok kalabalıktı. Araya girdiler ve kavga etmemize engel oldular. Ardından, 'Bu sinkaflı konuşmaların hesabını soracağım' dedim ve çıktım. Devletin memuru devletin başına küfür ediyor. Türkiye vatandaşı herkes Cumhurbaşkanını eleştirebilir ama hiç kimse küfür edemez. Oy veren seçmenle herkes ikna etme çabasına girebilir iktidara ve Cumhurbaşkanına oy vermemesi için ama hiç kimse onlara küfür edemez" dedi.

"Bu nasıl bir öğretmen"

Ali Köçkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim sülalemde Cumhurbaşkanına oy veren yüzlerce insan var. Yarın seçim olsa yine veririm. Bu küfürlerden sonra tayinini alıp, Bursa'ya deyim yerindeyse kaçmak durumunda kaldı. Gitti ama içime sindiremedim. Devletin başına küfür eden, bir devlet memuru olarak hayatına devam etmesi içime sindiremedim. Milletin vergisi ile maaş alacak, milletin anasına avradına küfür edecek ve hala maaş alması benim içime sinmedi, sindiremedim. Bu nasıl bir öğretmen? Öğretmen toplumda örnek kişidir. Konuştuğu zaman ağzından bal damlar. Bunun ağzından pislik damlıyor. Vatandaş olarak geldim suç duyurusunda bulunuyorum. Gerisi yargının işidir, yargı gereğini yapar"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber