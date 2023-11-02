Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi

Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Vergisiz telefon satışı başladı: Kapsamda yer alan ürünler
Vergisiz telefon satışı başladı: Kapsamda yer alan ürünler
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti
'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecek
'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecek
MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?
MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
2024 hac kuraları çekildi
2024 hac kuraları çekildi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, evleri yıkılan veya ağır hasar alan 69 bin 263 kişinin hak sahipliği kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 13:22, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 13:23
Yazdır
Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya kent merkezi ve ilçelerinde, afetzedelerin hak sahipliği başvurusu tamamlandı. Askıya çıkan hak sahipliği başvurularına itiraz süreci ise devam ediyor.

Kentte hak sahipliği için alınan 121 bin 907 başvurudan 69 bin 263'ünün hak sahipliği kabul edildi.

Vali Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

Afetzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için başlayan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yazıcı, hak sahipliği değerlendirme çalışmalarının da tamamlanarak 26 Kasım'da askıya çıktığını hatırlattı.

"Süreç henüz bitmedi"

Yazıcı, hak sahipliği süreciyle ilgili bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Bu konudaki bütün çalışmayı bitirdik, ilk incelemeler bitti ama süreç henüz bitmedi. Ola ki yanlış yapılmışsa, askılara çıktık, en son Battalgazi ilçemizde çıktık. 15 günlük askı sürecinde şu anda itirazları alıyoruz. İlçelerimizin tamamında askıya çıktık, valilik sitesinden de bunları duyuruyoruz, muhtarlıklarımız konuyu biliyor. Vatandaşlarımıza sizin aracılığınızla eğer başvurusu reddedilmişse itiraz hakkını kullanabileceğini bir kez daha hatırlatmak isterim."

"İtirazlarını tekrar değerlendireceğiz"

İtiraz başvurularının e-devlet üzerinden ve AFAD il müdürlüklerinden yapılabileceğini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bugün itiraz başvurusu yapılan bölgede insanların şikayetlerini dinledim, sistemde yapılabiliyor ama yoğunluk olduğu için bireysel olarak gelmeleri de gerekebilir. Eksikliklerini giderenler olacaktır ya da hak etmeden başvurmuş olanlar da olabilir. Bütün vatandaşlarımızın itirazlarını tekrar değerlendireceğiz. 15 günlük süre içerisinde vatandaşlarımızın yasal haklarını kullanmasını bekliyoruz. Ekibimizi hazırladık, sabırla, samimiyet, gayretle şehri ayağa kaldırmak için bütün birimlerimiz koordinemizde çalışmaya devam ediyor."

Hak sahipliği

Hak sahipliğine ilişkin yönetmeliğe göre, müşterek olan yerlerde uygun bulunan tek kişinin başvurusu kabul edilirken, kendisine veya eşine ait o yerde müstakil başka konutu veya dairesi bulunanlar ile yönetmelikte belirlenen bazı kriterleri taşımayanlar hak sahibi sayılmıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber