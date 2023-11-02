İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüpheli İzmir'de yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 13:47, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 13:50
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince Çeşme ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.