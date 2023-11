Kayseri'de çalışma masası ve kitaplığı olmayan öğrenci kalmayacak

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in başlattığı ve kentte her kesimden destek gören 'Her Ev Bir Okul Projesi' çerçevesinde 20 bin çalışma masası ve kitaplık üretildi. Kentte eğitimlerini sürdüren ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilere verilecek olan çalışma masası ile kitaplıklar, öğrencilere ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklendi.

"Kayseri'de evlerinde çalışma masası olmayan, halı ve kilimin üzerinde çalışan hiçbir öğrenci olmasın istiyoruz"

Kayseri OSB Fuar Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin mobilyanın başkenti olduğunu hatırlatarak, "Kayseri mobilyanın başkentidir. Bugün evlerimizde kullanılan her 2 sandalyeden birisi Kayseri'de üretiliyor. Bugün her 10 bazadan 7'si Kayseri'de üretiliyor. Kayseri ihracatta mobilyada rekorlar kırıyor. Ormanı olmadığı halde mobilya üretiminde Türkiye'de ihracat rekorları kıran bir il. 'Mobilyanın başkenti' diye andığımız bir ilde 'Evinde çalışma masası ve kitaplığı olmayan öğrenci kalmasın' dedik. Madem mobilyanın başkentiyiz her evde her öğrencinin bir çalışma masası ve kitaplığı olsun. geçen sene bu projeyi yapalım diye konuşmuştuk ve deprem nedeniyle başlayamamıştık. Şimdi bu kampanyayı başlatmıştık olduk. Bu kampanyada mobilyacı hayırsever işadamlarımızın büyük desteği oldu" dedi.

"İlk etapta 20 bin öğrencimize çalışma masası ve kitaplık dağıtacağız" diyen Çiçek, "Evlerinde çalışma masası olmayan, halıda çalışan, kilimin üzerinde çalışan hiçbir Kayseri'de öğrenci olmasın, öğrencilerimizin evlerinde rahat ders çalışabilecekleri bir ortam olsun, evlerinde kendilerine ait bir köşe olsun istiyoruz. Bunun için böyle bir proje yaptık. Bu projenin buradan yayılarak başka bölgelerde uygulanacağını umut ediyoruz. Bu projenin faydalı olacağını düşünüyoruz. İlk etapta ulaşamayacaklarımız ve belki de eksikliklerimiz olacak ama yol boyunca hepsine ulaşmaya çalışacağız. Bu öğrencilerimiz ev ziyaretleri ile belirlendi. Hem il merkezinde hem de ilçelerde bütün araçlarımız öğrencilerimizi sevindirmeye başlayacak. İnşallah öğrencilerimiz bundan çok mutlu olurlar ve çalışma masaları eğitim hayatlarında derslerine başarılı olurlar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Valimiz bu şehir için büyük bir şans"

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da, "Valimiz bu şehir için büyük bir şans. Allah ondan razı olsun. Bu şehir için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gece gündüz demeden bu şehirde yaşayanlar için koşturuyor. Böylesine muhteşem bir proje yaptılar. Sanayicilerimizle birlikte bu projeye destek vermeye çalıştık. Bütün öğrencilerimize çalışma masaları teslim edilecek. Çalışma masası olmayan bir yavrumuz kalmayacak" şeklinde konuştu.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ise, "Yüce dinimizin ilk emri 'oku'dur. Çalışma masası olmayan gençlerimiz için çok değerli bir hediye. Valimiz geldiği günden beri Kayseri'de farklı bir hava estirdi. Eğitim için, ülkemiz ve milletimiz için yapılacak her projede her konuda destek olmaya hazırız. 1,5 milyon nüfusu olan bir şehiriz. 5 milyar dolara yakın ihracatımız var. Paylaşıldıkça bütün yükler azalıyor. İnşallah yeni projelere destek olmak, vatandaşımızın eksiğini gidermek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Çalışma masasına kavuşan ve Vali Gökmen Çiçek'e masadan dolayı teşekkür eden, 6. sınıf öğrencisi Esma Yıldırım, "Bu masadan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel dersler çalışacağım ve başarılı olacağım. Sevgili Valimiz Gökmen Çiçek'e bu hediyelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mutluyum, masamı çok beğendim. Umarım bu masada güzel dersler çalışabilirim" şeklinde konuştu.