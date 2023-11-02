Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Vergisiz telefon satışı başladı: Kapsamda yer alan ürünler
Vergisiz telefon satışı başladı: Kapsamda yer alan ürünler
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti
'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecek
'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecek
MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?
MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
2024 hac kuraları çekildi
2024 hac kuraları çekildi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
Comanchero suç örgütü çökertildi: 55 kişinin mal varlığına el konuldu
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
700 bin hacizli araç etap etap satılacak
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Bir ayda 196 bin sahte ilan buhar oldu
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Evlenecek gençlere faizsiz kredi Meclis'te
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
Merkez Bankasından 'sıkılaşmaya devam' sinyali
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede

Türkiye'de ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobil Togg T10X oldu. Togg'u Renault Megane E-Tech izledi. Eylül ayının lideri Tesla ise kendine 5'inci sırada yer buldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 15:00, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 15:03
Yazdır
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede

Türkiye'de ekim ayında toplam 9 bin 89 elektrikli otomobil satıldı. Listenin zirvesinde 3 bin 567 satış adediyle Togg'un SUV modeli T10X V2 yer aldı. Böylece ekim ayında Togg'un elektrikli otomobil satışındaki payı yüzde 39.25 oldu.

Togg'un ardından ekim ayında en çok satılan ikinci otomobil ise Renault'nun Megane E-Tech modeli oldu. Megane E-Tech'in satış rakamı 1075, piyasa payı ise yüzde 11,83.

Listenin üçüncü sırasında Çin markası Skywell, 620 adetlik satışıyla yer aldı. Firmanın SUV modeli ET5'in pazar payı yüzde 6,82 olarak gerçekleşti.

Yine Çin markası MG'nin MG4 modeli ekim ayında en çok satılan 4'üncü otomobil oladı. 603 adetlik satışla piyasa payı yüzde 6,64 olarak kayıtlara geçti.

Milyarder iş adamı Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla ise SUV Modeli Model Y ise 500 adetlik satış ve yüzde 5,5'lik pazar payıyla 5'inci sırada yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber