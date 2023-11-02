Toç Bir-Sen'den İsrail'in saldırılarına tepkisiz kaldığı gerekçesiyle FAO'ya protesto

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünü (FAO) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti.

Toç Bir-Sen üyeleri ellerinde "Gazze'de soykırım var" ve "Çocuklar ölürken susulmaz" yazılı dövizlerle FAO Orta Asya Alt-Bölge Ofisi önünde toplandı.

Sendika Başkanı Hüseyin Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in, 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde insanlık tarihinin en vahşi soykırımlarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Filistin topraklarının günlerdir fosfor bombalarıyla bombalandığını ifade eden Öztürk, İsrail'in kundaktaki bebek, çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden katlettiğini belirtti.

Öztürk, saldırılarda 9 binden fazla masumun şehit edildiği ifade ederek, "Binlerce şehit Filistinlinin ise hala enkaz altında olduğu Gazze'de, insanlık can çekişiyor. Gazze'de anne ve babalar, öldüklerinde kimin çocuğu olduğu anlaşılsın diye evlatlarının kollarına isimlerini yazıyor." dedi.

Gazze'de yaşananların insanlık tarihinin en utanç verici kara lekelerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, Müslümanların ve insanlığın kutsal mabedi Mescid-i Aksa'nın bu zulme şahitlik ettiğini ifade etti.

Görevi herkes için gıda güvenliğini ve insanların gıdaya düzenli erişmelerini sağlamayı amaçlamak olan FAO'nun yetkililerine seslendiklerini söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Gazze'ye acil olarak bir insani yardım koridoru açılması için çocuklar, kadınlar, yaşlılar başta olmak üzere tüm sivil halkın can güvenliğinin sağlanması için İsrail'in acımasız saldırılarını bir an önce sonlandırması için güçlü bir tavır ortaya koyun. Unutmayalım ki tarih insanlığın, insanlık onurunun ve insan haklarının ayaklar altına alındığı, çiğnendiği bu günleri de bu vahşete sağır ve dilsiz kalanları da kara bir leke olarak yazacaktır."

Öte yandan FAO'nun önüne, kefenlenmiş bebek maketi ve içi kırmızı sıvıyla dolu biberon konuldu.