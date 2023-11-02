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BM: İsrail 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

BM: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonu, yerinden edilmiş yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 15:23, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 15:58
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BM: İsrail 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara harekatının, yerinden edilen yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardımın ulaştırılmasına engel olduğunu duyurdu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

İSRAİL'İN KARA OPERASYONU 300 BİN KİŞİYE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASINI ENGELLİYOR

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonu, yaklaşık 300 bin yerinden edilmiş kişiye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor." ifadesi kullanıldı.

Çatışmalar nedeniyle bölgenin kuzeyi ile Gazze kentinin, Gazze Şeridi'nin kalan kısmından "büyük ölçüde koptuğu" belirten açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki 300 bin yerinden edilen kişiye insani yardım ulaştırılmasının "durma noktasına geldiği" kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastanenin hizmet dışı kalmasının ardından 70 kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

İSRAİL'İN GAZZEYE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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